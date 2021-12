OHL-Standard: Lestienne et Tapsoba remplacent Carcela et Cimirot à la mi-temps (DIRECT, 2-0)

Le Standard a l'occasion de réaliser une bonne opération lors de la dernière rencontre de la 20e journée de championnat. Après le beau succès à l'Antwerp, les Rouches ont la possiblité de réaliser le 6 sur 6 face à l'équipe de Marc Brys, seulement 16e au classement.

Incertains, Bokadi et Cimirot sont finalement aptes et débutent au milieu aux côté de Bastien. Avertis face à l'Antwerp, Nicolas Raskin et Selim Amallah sont suspendus ce dimanche après le report du match face au Beerschot. Ce qui permet à Mehdi Carcela de débuter une rencontre pour la première fois de la saison.

Alors que les Rouches étaient bien dans le match avec plusieurs beaux mouvements et quelques dangers devant le but de Runarson, ils se sont fait avoir en contre au quart d'heure. Cimirot a perdu le ballon au milieu de terrain, laissant le champ libre à Mercier pour adresser un centre parfait vers Maertens oublié par la défense liégeoise et qui n'a eu aucun mal à tromper Bodart.

Malgré ce but encaissé, les Liégeois ont continué sur leur lancée et auraient pu égaliser dès la 20e grâce à Muleka sans la position hors jeu de Bokadi. À la demi-heure, les Rouches sont une nouvelle fois tout près d'égaliser mais la tête de Bokadi heurte la transversale. Après un quart d'heure difficile, les Louvanistes ont sorti la tête de l'eau. Et avec plus d'efficacité que les Liégeois. Bien lancé en profondeur, Maertens, parti à la limite du hors jeu surprend Bodart, sorti de son but d'un magnifique lob pour doubler l'avance des Liégeois.