Witsel a encore dépanné dans la défense de Dortmund

Ce n’est clairement pas son poste de prédilection. Vu la blessure au genou de Manuel Akanji et la maladie de Mats Hummels, Axel Witsel a, comme en début de saison, dû reculer d’un cran sur l’échiquier de Marco Rose. S’il n’a jamais été le plus rapide, son manque de vitesse s’est sérieusement fait ressentir quand l’ancien Standardman Ishak Belfodil l’a dépassé pour tromper Marwin Hitz en début de seconde période. Un but qui a permis au Hertha (privé de Dedryck Boyata, touché au tendon d’Achille) d’égaliser après l’ouverture du score de Julian Brandt.

Les Berlinois ont ensuite enchaîné, Marco Richter inscrivant un doublé en moins d’un quart d’heure. Les hésitations de Thomas Meunier (qui s’est quand même montré entreprenant en début de partie), la montée de Thorgan Hazard à l’heure de jeu et la réduction du score de Steffen Tigges n’ont pas aidé : Dortmund a perdu des plumes et laissé le Bayern s’envoler en tête du classement. Vendredi, les Munichois ont facilement écarté le Wolfsbourg d’Aster Vranckx, Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels pour faire grimper l’écart à neuf points.