La Pro League annonce la démission de Peter Croonen, son président

Le président de Genk quitte la présidence de la Pro League à six mois de la fin de son mandat.

La Pro League a communiqué la nouvelle ce lundi matin: "À la suite du recours introduit par le KRC Genk contre la décision du Conseil d'Administration du 10.11.21 et suite à la décision rendue vendredi dernier par la CBAS, Peter Croonen a adressé avant la réunion de l'Assemblée Générale de cet après-midi sa lettre de démission.



Peter Croonen quitte ainsi la présidence et le Conseil d'Administration de la Pro League à 6 mois de l'échéance statutaire de son mandat. Un président ad-intérim devra être désigné dans les plus brefs délais."