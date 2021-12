Eden Hazard va-t-il enchaîner contre Bilbao ce mercredi ? Ancelotti donne un indice

Eden Hazard est redevenu un joueur de football, ce dimanche, à la faveur du match complet disputé contre Cadix en l'absence de plusieurs éléments offensifs du Real.



Mais que lui réserve la suite, et notamment ce match contre l'Athletic Bilbao, ce mercredi ? Carlo Ancelotti, qui avait juré en fin de semaine dernière qu'Eden serait titulaire face à Cadix pour ce qu'il montre à l'entraînement et pas uniquement à cause des absences, a donné quelques indices en conférence de presse, à la veille du match. "Nous évaluerons aujourd'hui après l'entraînement ce que nous allons faire", a d'abord déclaré l'Italien sans vouloir donner trop d'indices sur son onze de départ.



Mais Ancelotti assure que Hazard "s'est entraîné sans problème" après ce match complet. "Il a fait un travail de récupération et je ne pense pas qu'il y ait de risques s'il enchaîne un deuxième match."



Voilà qui semble de bon augure alors qu'il y a encore quelques mois, le Brainois n'aurait jamais été en mesure de disputer deux matches pleins en trois jours. Reste à savoir si l'entraîneur du Real lui donnera cette opportunité...