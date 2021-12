Mené, Eupen se défait de Malines et file vers le dernier carré (1-3)

Malines, 8e en championnat et Eupen, 10e, restaient sur une défaite en Jupiler Pro League le week-end dernier et espéraient bien rectifier le tir lors de ce premier quart de finale de Coupe de Belgique.

Les Sang et Or débutaient parfaitement la rencontre et prenaient l'avance au marquoir grâce à l'ancien Diable Rouge Igor de Camargo. Le Belgo-brésilien trompait le portier des Pandas du pied gauche après un centre de Nikola Storm (22e, 1-0). Les Germanophones ne se décourageaient pas et revenaient au score quelques minutes après la pause par l'entremise de Julien Ngoy dont la frappe ne laissait aucune chance à Yannick Thoelen (54e, 1-1). Son coéquipier Smail Prevljak l'imitait un peu plus tard et donnait l'avantage aux Eupenois (81e, 1-2). Dans les arrêts de jeu, le même Prevljak s'offrait un doublé et permettaient aux Pandas de filer vers les demi-finales (90+5, 1-3).

La Gantoise reçoit le Standard un peu plus tard dans la soirée pour le deuxième quart de finale de ce mercredi. Jeudi, Anderlecht accueillera Courtrai (18h45) et le Club de Bruges recevra Oud-Heverlee Louvain (21h00).