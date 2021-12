Accueil Sports Football 2021, l’année phénoménale de Dante Vanzeir: "Je ne suis pas près d'oublier mon match contre le Standard" L’Unioniste est passé de la Division 1B au groupe des Diables rouges en réalisant une année pleine. ©BELGA François Garitte Suiveur du Sporting de Charleroi



C'est la plus belle année de ma carrière." Les mots sont ceux de Dante Vanzeir et les faits parlent pour lui : champion de D1B et meilleur joueur de la série la saison dernière, le Belge de 23 ans a explosé en Jupiler Pro League avec l'Union, au point de devenir...