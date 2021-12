Anderlecht - Courtrai: le RSCA déroule et mène de deux buts grâce à Kouamé et Gomez (Direct, 2-0)

Dominateur de bout en bout. Anderlecht n'a laissé que des miettes à ses adversaires en première période. Les hommes de Vincent Kompany se sont procuré énormément d'occasions et le seul reproche que le coach puisse faire à ses joueurs est de n'avoir pas concrétisé leurs nombreuses opportunités. Finalement, c'est Christian Kouamé, bien lancé par Zirkzee qui a ouvert la marque en gagnant son face à face contre le gardien adverse (1-0).

L'Ivoirien aurait pu marquer le second but de son équipe, mais il perdait son un contre un quelques minutes après l'ouverture du score. Après une bonne sortie de balle, Murillo se lançait dans la surface adverse. D'un centre dévié, le ballon arrivait sur Gomez qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0).

À la pause, les Mauves mènent 2-0 et cela aurait pu être plus sans quelques grosses interventions de Delle. Pour l'emporter, les Courtraisiens vont devoir montrer autre chose au retour des vestiaires.

Composition d'équipe:

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Magallan, Gomez, Verschaeren, Olsson, Cullen, Refaelov, Kouamé, Zirkzee.

Courtrai : Delle, Dewaele, Sainsbury, Rougeaux, Mbayo, Palaversa, Selemani, Kadri, Badamosi, Vandendriessche, D'Haene