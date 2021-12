Accueil Sports Football La Coupe est pleine, et la fin de saison sera longue pour le Standard Logiquement éliminé par des Gantois supérieurs, le Standard va devoir finir le championnat comme il peut. ©BELGA Bleus Frédéric

En étant vilain, on pourrait écrire que pour un match aller, cela reste un bon résultat. Mais on n’est pas vilain et, surtout, il n’y aura pas de match de retour. Il faut...