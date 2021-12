Gianluigi Buffon encense Courtois et tacle Cristiano Ronaldo: "la Juventus avait perdu son ADN"

Coéquipiers à la Juventus, tous deux ont aujourd'hui retrouvé leur ancien amour : le Champion du monde 2006 défend les couleurs de Parme tandis que le quintuple Ballon d'Or est retourné à Manchester United.

Dans une interview accordée aux Américains de TUDN, l'icône de la Vieille Dame est revenue sur les années CR7 à Turin. "J'ai travaillé avec lui pendant deux ans et nous avons bien fait cela, mais je pense que la Juventus a perdu cet ADN d'être une équipe".

Le portier de 43 ans n'en reste pas là et ajoute. "Nous avons atteint la finale de la Champions League en 2017 parce que nous avions beaucoup d'expérience, mais surtout parce que nous étions unis. La compétition en interne était très forte mais on a perdu cela avec Ronaldo".

Gigi a également abordé le poste de gardien de but. Ne souhaitant pas se mouiller sur le meilleur gardien au monde, il a préféré en citer six. "Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma et Navas. Ils sont tous au même niveau mais je pense qu'un jour Donnarumma sera le meilleur".