La Pro League a retrouvé le huis clos, ce dimanche. De quoi permettre au Standard d'évoluer dans un climat plus serein, à domicile ? Pas vraiment. Plusieurs supporters ont fait le déplacement jusqu'aux abords de Sclessin pour chanter, notamment "On est là, même si vous ne le méritez pas, nous on est là" et déployer une banderole visible depuis l'intérieur du stade: "Direction démission".