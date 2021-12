L'ancien Diable rouge a inscrit un but et délivré un assist dans le match décisif.

Un but et un assist... Fellaini offre le titre au Shandong Taishan

A 34 ans, Marouane Fellaini n'en finit plus d'impressionner. Après avoir remporté la Coupe de Chine en 2020 avec son club du Shandong Taishan, l'ancien médian de Manchester United a soulevé, ce dimanche, à trois journées de la fin du championnat, le trophée de champion de Chine.



Cela faisait 12 ans que son employeur attendait un sacre national. Comme il l'a fait avec le Standard en 2008 (champion après 25 ans d'attente), Marouane Fellaini a mis fin à une longue attente dans le chef des supporters du club chinois."J'ai envie de remporter le championnat. La première année lors de laquelle j'étais en Chine, on a perdu la Coupe qu'on a remportée la saison suivante. Je suis un compétiteur donc j'ai envie de gagner des titres", nous précisait-t-il en juin dernier. Force est de constater que Big Mo a allié les actes aux paroles puisque ce dimanche, pour le match qui pouvait être décisif face à Hebei, il a ouvert la marque à la 21e minute avant d'offrir le second but à Xu Xin à la 83e.



Il s'agit là du huitième trophée de sa carrière, le deuxième titre de champion après celui remporté avec les Rouches en 2008. Cette saison, Fellaini a inscrit pas moins de 11 buts pour Shandong Taishan.