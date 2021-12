Un Charleroi chamboulé contre OHL

Que Wasinski et Ozornwafor se tiennent prêts ! Ce sont eux qui devraient accompagner Andreou dans le trio défensif de Charleroi, ce lundi contre OHL (14e, 23 points) pour le dernier match de l'année 2021.

C'est que le bilan médical s'est aggravé ces derniers jours.



Edward Still l'a commenté :

"Knezevic a dû être opéré d'urgence d'une pubalgie. Il souffrait depuis un certain temps et le dernier match contre Eupen était trop douloureux pour lui. On espère le retrouver pour le stage hivernal."



"Pour Bessilé (cuisse), ce match d'OHL vient un peu tôt. Tout comme pour Van Cleemput (cheville). On vise le stage pour qu'il puisse augmenter le rythme de sa revalidation."Ces absences vont forcément compliquer les choses dans le secteur défensif. "Cela fait beaucoup en même temps et on doit faire preuve de créativité collective. Cela sera un match terriblement important et un challenge collectif", motive Still, qui devrait offrir à Ozornwafor sa première titularisation de la saison. "Sa montée à Eupen était intéressante et sereine. Il avait besoin de temps d'adaptation mais il est prêt."



Au niveau offensif aussi, le Sporting va devoir se creuser la tête puisque le meilleur buteur Shamar Nicholson est parti au Spartak Moscou. "Ce sont les règles du jeu. C'est la preuve que le club a bien travaillé. On ne va pas se plaindre et on a déjà prouvé, au Cercle de Bruges par exemple, qu'on savait jouer sans lui."



Le jeune Descotte devrait commencer.





La sélection : Koffi, Chiacig, Andreou, Wasinski, Ozornwafor, Gillet, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Morioka, Zorgane, Zedadka, Kayembe, Gillet, Lokembo, Benchaib, Gholizadeh, Zaroury, Fall, Descotte, Ferraro.

Blessés : Desprez, Knezevic, Van Cleemput, Bessilé, Willems, Nkuba.

Non-repris : Bedia.