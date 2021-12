Charleroi-OHL: Kaba fait le break pour les Louvanistes (DIRECT, 0-3)

Charleroi reçoit OHL dans un Mambourg vide et avec un onze remanié.

Le Sporting Charleroi peut profiter du nul de La Gantoise pour gagner une place au classement. Mais les Zèbres sont déforcés, surtout en défense. Le jeune Boukamir profite des absences pour intégrer la sélection élargie. Vu le départ de Nicholson, Edward Still relance Mamadou Fall.



Les premières minutes sont à l'avantage des Carolos qui monopolisent le ballon. Mais les Zèbres peinent à se montrer dangereux hormis sur une frappe lourde d'Ilaimaharitra repoussée par Runarson à la 9e minute. Après ce temps fort stérile des Carolos, De Norre profite des espaces laissés par Lokembo dans la défense pour inscrire le but d'ouverture d'une belle frappe croisée imparable pour Koffi.

Suite à ce premier but, OHL a continué à pousser mais s'est heurté plusieurs fois à Koffi, pas toujours aidé par sa défense. Les Zèbres, quant à eux, ont eu du mal à se montrer dangereux et n'ont que trop rarement inquiété le gardien louvaniste.

Le début de la seconde période est à l'avantage des Zèbres qui se créent plusieurs situations dangereuses. Mais à force de se découvrir, les Carolos se font surprendre en contre-attaque à la 54e minute. Après une superbe passe de Mercier, Al Tamari trompe Koffi. Dans la foulée, Kaba est tout proche d'alourdir le score de la tête.

Avec l'énergie du désespoir, les Carolos tentaient de repartir de l'avant. Et se créaient plusieurs grosses occasions. À la 64e, Lokembo, isolé par Zedadka se retrouve en face à face avec Runarson mais le gardien islandais a le dernier mot. Quatre minutes plus tard, Gholizadeh se heurte lui aussi au gardien louvaniste qui parvient à dévier sa belle frappe. Idem quelques instants plus tard quand Zaroury s'est retrouvé isolé à l'entrée du grand rectangle mais voyait son envoi une nouvelle fois arrêté par Runarson.