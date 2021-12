Accueil Sports Football Pierre Kompany: "Bruges doit jeter dehors ce genre d’individus qui gâchent le plaisir de tout le monde" Pierre Kompany rompt le silence après une année mouvementée pour son fils. Yves Taildeman Spécialiste Anderlecht et Diables rouges



Avec une victoire au Beerschot, Vincent Kompany (35 ans) clôturerait en beauté l'année la plus invraisemblable de sa carrière, parsemée de belles victoires et de succès, mais aussi de déceptions, de crises et de tristesses. Dans l'ombre, un homme veille à ce que son fils ait...