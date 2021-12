Thorgan Hazard et Janice Cayman ont marqué le "But de l'année" en équipe nationale

Thorgan Hazard et Janice Cayman ont inscrit le But de l'Année 2021 en équipe nationale, a annoncé lundi l'Union belge de football (URBSFA).

Les supporters ont désigné le but inscrit par Hazard contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l'Euro comme le plus beau de l'année chez les Diables Rouges. Le milieu de Dortmund était également en lice avec un autre but, la contre-attaque face au Danemark. Kevin De Bruyne, avec son but contre le Danemark à l'Euro, et Alexis Saelemaekers, avec son but contre la République tchèque, étaient les autres candidats.

En ce qui concerne les Red Flames, Cayman a été récompensée pour son but contre la Pologne. Tessa Wullaert, avec un but contre l'Arménie, et Jassina Blom, avec une réalisation contre l'Albanie, étaient les autres nommées.