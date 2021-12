Accueil Sports Football Au vu des absences, une défaite inéluctable pour les Zèbres Charleroi n’a pas su surmonter les éléments défavorables. Il a subi le match et un revers logique pour refermer 2021. ©BELGA Blouard Vincent

Un stade vide, une kyrielle de blessés en défense, une attaque orpheline et deux défections de dernière minute pour cause de Covid (Tchatchoua et Descotte) : le...