Accueil Sports Football Voici le plan de 5 ans de Peter Verbeke pour sauver Anderlecht Organisation, transferts, infrastructures : le nouveau CEO Peter Verbeke nous dévoile comment il compte faire du RSCA un club qui ne perd plus des millions tous les ans. ©Bauweraerts Didier Romain Van der Pluym et Christophe Franken

Il y a du gâteau et du café mais surtout un écran large. En nous installant dans le bureau de Peter Verbeke à Neerpede lundi, quelques heures avant le succès au Beerschot, la télé est allumée pour une présentation Powerpoint. "Je vais exposer mon plan et vous pourrez me poser vos questions." Le nouveau CEO du Sporting joue la carte de la transparence, en commençant par...