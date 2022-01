Après ses excuses auprès de Tuchel, Lukaku s'adresse aux supporters de Chelsea: "Pas le bon moment pour agir de la sorte"

Lukaku est dans la tourmente depuis plusieurs après la parution d'un entretien sur Sky Sports Italie dans lequel il exprimait son mécontentement sur sa situation actuelle dans son club. Après avoir été écarté lors du match-choc dimanche contre Liverpool (2-2), le Diable rouge s'est entretenu ce mardi avec son entraîneur, Thomas Tuchel. Après cette rencontre dont il se dit qu'elle a été constructive, l'attaquant s'est exprimé auprès des fans des Blues dans une vidéo publiée par le compte Twitter du club. Là encore, il a pu admettre que cette interview était une erreur et présenter ses excuses.

"Aux fans, je suis désolé pour la réaction que j’ai pu créer chez vous. Vous connaissez la proximité que j’ai avec ce club depuis que je suis adolescent. Donc je comprends tout à fait votre réaction. Il est de ma responsabilité maintenant de retrouver votre confiance. Je vais faire tout mon possible pour y arriver. Je vais travailler à l’entraînement et faire de mon mieux en match. Je me suis déjà excusé auprès du manager et de mes équipiers. Ce n’était pas le bon moment pour agir de la sorte. Je veux aller de l'avant est m'assurer que l'on gagne des matchs et que je joue eu meilleur niveau pour l'équipe".

Le saga semble ainsi close.