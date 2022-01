Accueil Sports Football Pro League: la vague Omicron fait planer le spectre des remises en cascade Une soixantaine de cas positifs touchent les clubs : la D1A est rattrapée par le Covid. Reports de matchs en vue ? ©BELGA Lecaillon Stéphane

Sept cas à Genk et à Ostende, six à Bruges et à Eupen, etc. Il y a eu environ soixante tests PCR positifs ces deux derniers jours en D1, soit...