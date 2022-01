Les Belges à l'étranger : Lukaku et Tielemans buteurs en FA Cup ! (VIDEOS)

FA CUP

Crysal Palace s'est qualifié pour les 16es de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, après sa victoire 1-2 sur le terrain de Milwall, pensionnaire de Championship (D2).

Sur le banc au coup d'envoi, Christian Benteke est monté au jeu à la 64e minute. Dans ce derby londonien, Milwall prenait le meilleur départ en ouvrant le score via Benik Afobe (17e) mais Crystal Palace réagissait après le repos avec l'égalisation de Michael Olise (46e). Les Eagles inscrivaient ensuite le but de la victoire via Jean-Philippe Mateta (58e).

Lukaku buteur face à Chesterfield

Opposé au modeste Chesterfield (D5) en FA Cup, Chelsea s'est promené en première période. Après l'ouverture de score de Timo Werner dès la 6e, Hudson-Odoi a doublé l'avantage des Blues à la 18e minute. Deux minutes plus tard, Romelu Lukaku a lui aussi été décisif. Sur un bon centre du jeune Hall, le Diable est présent dans le petit rectangle pour dévier le ballon dans le but.

Tielemans ouvre le score pour Leicester.



Leicester affronte Watford dans ce 32èmes de finale. Après sept minutes de jue, Francisco Sierralta comet une faute dans le rectangle, c'est pénalty. Et qui d'autre que notre Youri national pour le convertir ! Le Diable prend le gardien à contre-pied et place le ballon au fond des filets.

Ensuite c'est James Maddison qui a doublé la mise sur une belle passe de Lookman. Quelques instants plus tard, les Hornets réduisnet l'écart via Joao Pedro. En seconde période, les Foxes ont parfaitement géré leur avance et ont inscrit deux nouveaux buts grâce à Barnes (54e) et Albrighton (85e). Leicester accède ainsi aux seizièmes de finale de la FA Cup.

Brighton et Leandro Trossard se sont également qualifiés en disposant 1-2 de West Bromwich Albion après prolongations.

Dans le même temps, Brighton et Leandro Trossard, sur le banc au coup d'envoi, se déplaçaient sur le terrain de West Bromwich Albion, pensionnaire de deuxième division. L'ancien joueur de Genk faisait son apparition sur la pelouse à la 56e minute, peu de temps après l'ouverture du score de WBA par Callum Robinson (47e, 1-0). Un avantage qui allait durer jusqu'à dix minutes du terme, moment choisi par Jakub Moder pour remettre les deux équipes à égalité (80e, 1-1). Le score ne bougeait plus et les deux équipes filaient en prolongations. Trente minutes supplémentaires qui allaient sourire aux 'Seagulls' qui prenaient les commandes pour la première fois grâce à Neal Maupay. L'attaquant était au bon endroit pour concrétiser une offrande de Jakub Moder, à nouveau décisif (98e, 1-2).

LA LIGA

Januzaj et la Real Sociedad s'imposent et continuent leur bon début d'année

La Real Sociedad et Adnan Januzaj continuent sur leur bonne lancée de ce début d'année, puisqu'ils sont sortis vainqueurs 1-0 samedi de leur duel contre le Celta Vigo comptant pour la 20e journée de Liga. Un résultat qui leur permet d'occuper momentanément le 4e rang du championnat d'Espagne avec 33 points, à 13 longueurs du Real Madrid. Sur une série de quatre défaites consécutives avant la trêve hivernale, les joueurs de Saint-Sébastien semblent repartis sur de meilleures bases depuis la reprise.



Après un partage à Alavés en championnat et une qualification en 8e de finale de la Coupe du Roi, les Basques ont à nouveau montré un meilleur visage contre le Celta Vigo. Un regain de forme auquel Adnan Januzaj a participé pendant 78 minutes. C'est son coéquipier Mikel Oyarzabal qui leur a offert le précieux succès grâce à un but survenu peu avant le quart d'heure (13e, 1-0).