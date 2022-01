Josh Cavallo, premier footballeur professionnel à faire son coming-out, victime d'insultes homophobes lors d'un match

C'était en octobre 2021, Josh Cavallo faisait preuve d'un énorme courage pour dire au grand public son homosexualité. Son geste fort avait été salué par de nombreuses stars du ballon rond comme Zlatan Ibrahimovic ou Gérard Piqué qui l'avait énormément supporté.

Quelques mois plus tard, Josh Cavallo publie un message attristant sur les réseaux sociaux. "Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu ou entendu les insultes homophobes lors du match d'hier soir. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'ai été déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022", démarre-t-il sur sa publication Instagram.

Le jeune homme parle ensuite de ceux qui profèrent des insultes dans les stades. "Cela ne devrait pas être accepté et nous devons faire plus pour responsabiliser ces personnes", écrit-il avant de diffuser un message d'espoir, "La haine ne gagnera jamais. Je ne m'excuserai jamais de vivre ma vie et, plus récemment, de dire qui je suis en dehors du football."

Ecœuré, mais pas découragé, Josh Cavallo s'adresse ensuite aux jeunes qui pourraient connaître les mêmes injures que lui. "Gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves. Sachez qu'il n'y a pas de place dans le jeu pour cela", lance-t-il.

Suite à sa publication, la Ligue de football australienne a réagi en lançant une enquête pour trouver et sanctionner les auteurs de ces actes.