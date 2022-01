Soulier d'Or: Mignolet élu Gardien de l'Année, Mazzu et De Ketelaere aussi récompensés

Le gardien du Club de Bruges Simon Mignolet a été élu Gardien de l'Année pour la troisième année de rang lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers. Mignolet, 33 ans, a joué un rôle important dans la conquête du titre des Gazelles la saison dernière avec notamment 15 clean sheets en 38 rencontres. Cette saison, le portier brugeois s'est cependant montré plus fébrile, commettant quelques erreurs et déjà 26 buts encaissés cette saison.

Le Trudonnaire, passé par Sunderland et Liverpool, remporte le titre de Gardien de l'Année pour la troisième année de rang. Avec 585 points, l'éternelle doublure de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges devance le gardien de Charleroi Hervé Koffi, aussi passé par Mouscron, deuxième avec 276 points. Le gardien de l'Antwerp Jean Butez termine troisième avec 231 points.

Felice Mazzu élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième fois de sa carrière

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième fois de sa carrière. Mazzu succède à l'ancien entraîneur du Club de Bruges Philippe Clement. Mazzu, 55 ans, a permis l'Union Saint-Gilloise de retrouver l'élite du football belge après 48 ans d'absence en décrochant le titre de champion en D1B. Cette saison, les Bruxellois ont poursuivi sur l'élan de leur montée et trônent en tête de D1A avec sept points d'avance sur le Club de Bruges, leur plus proche poursuivant.

Le Carolo décroche une nouvelle fois le titre d'Entraîneur de l'Année après celui remporté en 2017 lorsqu'il occupait le banc du Sporting de Charleroi. En décembre dernier, il avait aussi remporté le Trophée Raymond Goethals, qui récompense le meilleur entraîneur de l'année en Belgique, un prix qu'il avait aussi remporté en 2017.

Mazzu a récolté 438 points, 23 de plus que son dauphin Philippe Clement qui a quitté le Club de Bruges pour Monaco il y a dix jours. L'entraîneur d'Ostende Alexander Blessin termine à la troisième place avec 298 points.

Charles De Ketelaere élu Espoir de l'Année pour la deuxième année de rang

Le joueur du Club de Bruges Charles De Ketelaere a été Espoir de l'Année pour la deuxième année de rang.

De Ketelaere, 20 ans, est monté en puissance au cours de l'année 2021 et est devenu un pion important de l'effectif du Club de Bruges avec notamment neuf buts et six assists en 21 matches de championnat cette saison.

En octobre dernier, il a également inscrit son premier but avec les Diables Rouges lors du match pour la 3e place de la Ligue des Nations contre l'Italie.

Avec 629 points, De Ketelaere s'impose avec 443 points d'avance sur son équipier au Club de Bruges Noa Lang, deuxième avec 186 points. La troisième place est revenue au joueur du RSC Anderlecht Sergio Gomez avec 185 points.

