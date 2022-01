Officiel: l'arrêt des championnats de foot amateur prolongé

"Pas de spectateurs, pas de football amateur." Cette phrase sonne désormais comme une musique dans la tête des supporters, des joueurs et de tout l'entourage des clubs de football non-professionnels. Depuis la fin du mois de décembre et l'interdiction pour le public d'assister aux matchs depuis les gradins, les instances du football belge ont décidé de stopper momentanément les championnats de la Nationale 1 à la 4e provinciale jusqu'au 17 janvier, au moins.



Un Codeco était en principe prévu ce vendredi mais il a été reporté à jeudi. La suspension momentanée des championnats a donc elle aussi, par conséquent, été prolongée. On ne jouera donc pas au football le week-end du 22-23 janvier. L'ACFF n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet mais elle n'a d'autre solution puisqu'elle respectera sa ligne de conduite jusqu'au bout.



Rendez-vous donc, au plus tôt, le dernier week-end de janvier pour une journée complète, ou en février. C'est le Codeco qui devrait trancher.