Lazare remplace Burgess, Opare titulaire: suivez Seraing-Union en direct dès 18h30

Si Seraing aura à coeur de bien débuter l'année pour se donner de l'air en bas de tableau, l'Union doit prendre un maximum de points avant un enchaînement de matches difficiles.



Chez les locaux, Dietsch, qui a lui-même annoncé son test positif, est forfait. Cela permet à Galjé de défendre les cages sérésiennes pour la première fois en championnat cette saison. Cissé, qui était suspendu de toute manière, et Jallow sont à la Can. D'autres joueurs sont absents pour une raison non communiquée.

Touché aux quadriceps, Van der Heyden est de retour. Comme craint, Mitoma (entorse), n’est pas là. Mazzù le remplacera-t-il en décalant Lapoussin et en mettant Marcq au milieu ? C’est Imbrechts qui sera le troisième gardien, et pas Herbots.



Le onze de Seraing: Galjé, Opare, Del Fabro, Nadrani, Kilota, Pierrot, Boulenger, Maziz, Mansoni, Cachbach, Mikautadze

Le onze de l'Union: Moris, Kandouss, Lazare, Bager, Marcq, Teuma, Lapoussin, Nieuwkoop, Nielsen, Vanzeir, Undav