Le superbe but de Kevin De Bruyne qui offre la victoire à City face à Chelsea (VIDEO)

Manchester City-Chelsea était LE choc de ce samedi, en Premier League. Les deux premiers du championnat s'affrontaient avec une vraie possibilité pour les Citizens de s'envoler vers le titre en prenant 13 points d'avance.



Et alors que le match était très serré, Kevin De Bruyne s'est chargé des réussir l'exploit individuel qui allait débloquer la situation. A la 70e minute, le Diable réussissait un petit festival pour s'ouvrir un angle de tir à l'entrée du rectangle et ajuster un Kepa invincible jusque-là. Score final: 1-0.



Un but décisif pour la victoire, donc, mais aussi dans la course au titre.



Admirez plutôt: