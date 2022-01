Tuchel flingue Lukaku après la défaite contre Manchester City: "Il a perdu trop de ballons"

La situation s'était à peine calmée suite à l'interview de Romelu Lukaku à Sky Sports que de l'huile est remise sur le feu par... Thomas Tuchel himself ! L'entraîneur de Chelsea n'a pas caché sa déception à l'interview, après la défaite contre Manchester City sur un but de Kevin De Bruyne.



Le T1 allemand pointe les transitions du doigt. "On a eu beaucoup de situations de contres et de transitions, notamment en première mi-temps. Mais on ne les a pas exploitées." Et pour cause, selon lui: "Il (Lukaku) a perdu trop de ballons sans être mis sous pression, parfois dans des situations prometteuses. Notre prestation offensive en première mi-temps... on doit faire beaucoup mieux."



Voilà qui devrait exciter les médias britanniques pour quelques jours...