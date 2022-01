Le Real bat l'Athletic Bilbao et rafle sa 12e Supercoupe d'Espagne, Courtois stoppe un penalty de façon sensationnelle! (VIDEO)

Grâce au premier but de la saison de Luka Modric (38e) et à un penalty de Karim Benzema, le Real Madrid a remporté sa 12e Supercoupe d'Espagne 2-0 au détriment de l'Athletic Bilbao, dimanche à Ryad, en Arabie saoudite.

Carlo Ancelotti a effectué trois changements dans son onze de départ par rapport à celui qui a débuté face au FC Barcelone:: David Alaba en défense centrale, Lucas Vazquez au latéral droit et Rodrygo en attaque ont pris la place de Dani Carrvajal et Marco Asensio, tous deux absents sur la feuille de match, et Fernandez Nacho. Thibaut Courtois était au poste et Eden Hazard est resté sur le banc tout le match.

En faisant tourner proprement techniquement le ballon au milieu de terrain, les Merengues ont muselé les Basques. Les Madrilènes se sont créé plus d'occasions de but mais Unai Simon s'est mis sur leur chemin. Le gardien basque a empêché à deux reprises Casemiro d'ouvrir la marque. Simon a d'abord dévié en corner une frappe sèche du milieu du Real (27e) avant de sortir d'une claquette un coup de tête, qui semblait redescendre sous la barre (28e). Le portier de l'Athletic a finalement été surpris par une frappe du droit de Modric (38e, 1-0).

A la reprise, les Basques n'ont pas eu le temps de réagir que l'arbitre, alerté par le VAR, a accordé aux Merengues un penalty pour une faute de main d'Yeray Alavarez transformé par Benzema (52e, 2-0). L'Athletic n'a pas abdiqué pour autant mais il était difficile de marquer sans cadrer pas un tir.

Monté au jeu (58e), Raul Garcia s'est montré maladroit à deux reprises. L'attaquant a notamment placé le ballon sur la droite du but de Courtois (64e). Le gardien des Diables rouges n'avait eu aucun arrêt à effectuer avant qu'un dégagement d'Eder Militao ne soit contré par Nico Serrano (84e). Peu à l'aise en fin de match, le défenseur portugais du Real s'est fait exclure pour une faute de main (87e) mais Courtois a dévié du pied gauche le penalty tiré plein centre par Garcia (89e).