L'ACFF confirme que le football amateur ne reprendra pas ce week-end

Comme nous vous l'annoncions déjà ce vendredi, le football amateur ne reprendra pas encore ses droits ce week-end. Une information que l'ACFF a officiellement communiqué ce lundi.



Une reprise pourrait avoir lieu au mieux le dernier week-end de janvier ou le premier week-end de février. Le monde du football amateur se dit dans l'attente du prochain CODECO prévu cette semaine.





Communiqué officiel de l'ACFF:

Les matches du 21 au 24 janvier 2022 reportés

En suite de la décision du Comité de crise du 27 décembre dernier, et en l’absence de toute nouvelle disposition sanitaire par les autorités gouvernementales, l’ACFF reporte tous les matches officiels du week-end du 21 au 24 janvier 2022 (D2 ET D3 ACFF, TOUTES LES COMPÉTITIONS INTERPROVINCIALES, PROVINCIALES ET RÉGIONALES D’ÉQUIPES PREMIÈRES, RÉSERVES ET ÉQUIPES D’ÂGES) .

Les entraînements et matches amicaux restent autorisés dans le respect des mesures sanitaires.

Une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée après le CODECO de cette semaine.