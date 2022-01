Accueil Sports Football Le Standard se retrouve face à l'urgence de dégraisser Après avoir enregistré quatre arrivées, la direction du Standard doit se séparer de plusieurs joueurs. ©BELGA Kevin Sauvage Spécialiste Standard







La semaine dernière, le Standard a enregistré quatre arrivées avec le retour de Emond et les transferts de Cafaro, Van Damme et Dewaele. Quatre renforts en une semaine, cela faisait des années que cela n’était plus arrivé...