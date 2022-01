Ancelotti laisse peu d'espoir à Hazard: "Il a le caractère pour choisir ce qui est le mieux pour sa carrière"

Eden Hazard se retrouve de plus en plus dans une impasse au Real Madrid. Après avoir enchaîné plusieurs matchs consécutifs en décembre dernier sans pépin physique, le Diable est depuis cantonné au banc. La semaine dernière, il n'a d'ailleurs pas joué une seule minute lors des deux rencontres de la Supercopa, remportée par les Madrilènes.

En conférence de presse avant la rencontre de Coupe du Roi contre Elche, Carlo Ancelotti a annoncé que Courtois ne faisait pas partie du groupe pour des raisons privées mais a une nouvelle fois évoqué le cas Hazard.

Et la situation risque bien d'être inchangée pour le Brainois ce jeudi en Coupe : "J'alignerai la meilleure équipe possible contre Elche mais j'évaluerai la fatigue de ceux qui ont joué dimanche soir", a-t-il expliqué avant de tuer les espoirs des fans du Brainois, "pour le moment, je ne trouve pas que Vinicius soit fatigué donc je pense qu'il pourra jouer. Quand ses performances seront moins bonnes, je lui donnerai du repos mais ce n'est pas le cas."

Comme c'est le cas pratiquement lors de chaque conférence de presse, le coach italien est également revenu sur la situation personnelle du Diable et sur son absence des terrains ces dernières semaines : "Il ne s'est rien passé avec Hazard hormis le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence dans l'équipe et que je dois choisir le meilleur onze possible à chaque rencontre. Cela affecte de nombreux joueurs, je ne peux pas le nier. Cela vaut également pour d'autres comme Bale, Nacho, Ceballos, Isco ou Jovic... Pour le moment il s'entraîne et attend mon signal mais je sens qu'il sera prêt quand on aura besoin de lui."

"Un départ en janvier ? Pour le moment, il est encore Madrilène. Il s'entraîne avec nous, reste concentré sur le club et nous ne pensons à rien d'autre", a enchaîné Ancelotti concernant un possible départ du Belge. Mais l'Italien a conscience qu'il ne peut pas donner à Hazard ce qu'il souhaite, à savoir du temps de jeu : "Je n'ai pas à conseiller Hazard. Il a le caractère et l'expérience pour choisir ce qui est le meilleur pour sa carrière."



Ce n'est pas vraiment le discours d'un coach qui veut retenir son joueur à tout prix...