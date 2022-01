Belges à l'étranger: Leicester s'écroule en fin de match sur une perte de balle de Tielemans, Januzaj buteur élimine l'Atletico de Carrasco en Coupe du Roi

EN ANGLETERRE

Leicester a perdu 2-3 le match d'alignement de la 17e journée de Premier League face à Tottenham mercredi. Youri Tielemans a joué tout le match avec les Foxes, privés de Timothy Castagne, blessé. Au classement, les Spurs occupent la 5e position (36 points) et les Foxes restent 10e (25 points). Patson Daka (27e, 1-0) et James Maddison (76e, 2-1) ont pourtant donné deux fois l'avance à Leicester. Dans un premier temps, Harry Kane (38e, 1-1) avait redonné confiance aux Spurs mais la montée au jeu (79e) de Steven Bergwijn a tout changé. Après avoir reçu un carton jaune (90e+4), le Néerlandais a signé un doublé (90.e+5, 90e+7).

EN ESPAGNE

La Real Sociedad a éliminé l'Atletico Madrid 2-0 mercredi soir en 8e de finale de la Coupe du Roi. Titulaire au coup d'envoi, Adnan Januzaj a lancé les Basques sur la voie du succès en ouvrant le score de la tête après 33 minutes de jeu. Le Norvégien Alexander Sorloth doublait la mise à la 47e minute. Januzaj a cédé sa place à Zubeldia à la 86e minute. Du côté des Colchoneros, Yannick Carrasco était dans le onze de base. Il a été remplacé par Martin à l a 76e.

EN FRANCE

Lille, avec Onana, bat Lorient et Strasbourg se hisse en 4e position

Trois matches d'alignement ont été programmés ce mercredi en Ligue 1. Lille a battu Lorient 3-1, Strasbourg est allé s'imposer 0-2 à Clermont et Troyes a surpris Montpellier. Désormais, toutes ces équipes ont disputé 21 rencontres: Lille est 8e (32 points) et Strasbourg 4e (35 points). Le LOSC a remporté le match face à Lorient, initialement prévu le 8 janvier (19e journée). Titulaire dans le 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec, Amadou Onana a été remplacé (77e). Les Nordistes ont ouvert la marque par Isaac Lihadji, qui a inscrit son premier but pro pour la première titularisation (10e, 1-0). La chance a souri aux Lillois sur un tir de Burak Yilmaz repoussé par Paul Nardi sur son défenseur central Moritz Jenz (19e, 2-0, csc). L'ex-gardien du Cercle Bruges a encore eu un contrecoup sur une reprise de la tête de Reinildo Mandava, auteur de son premier but lillois (31e, 3-0). En seconde période, les Lorientais ont continué de pousser dans la moitié de terrain lilloise sans parvenir à se montrer suffisamment dangereux,.même si Sambou Soumano a réduit l'écart (90e+3, 3-1) .

Avec Matz Sels dans le but, Strasbourg est allé s'imposer 0-2 à Clermont, dans un match de la 20e journée Grâce à Kevin Gameiro, auteur de son 6e but de la saison (44e, 0-1) , et un autogoal de Cedric Hountondji (77e, 0-2), les Alsaciens se retrouvent en quatrième position avec quatre points de retard sur le deuxième, Nice. Clermont occupe la 17e position (18 points) juste devant Lorient (17 points).

Montpellier, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Teji Savanier (63e), n'a pas tenu le coup face à Troyes. Xavier Chavalerin a inscrit l'unique but de la rencontre (74e, 0-1). Au classement, Montpellier et 9e (31 points) et Troyes 15e (20 points).

EN ALLEMAGNE

Les 8e de finale de la Coupe proposaient un derby entre le Hertha et l'Union Berln. Dedryck Boyata a joué tout le match au sein de la défense du Hertha, qui s'est incliné 2-3.

Hugo Siquet était lui sur le banc de Fribourg, qui s'est imposé 1-4 à Hoffenheim.

AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, Breda s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe au détriment de Zwolle (2-1). Chez les vainqueurs, Welat Cagro est monté au jeu (59e) alors que Pjotr Kestens est resté sur le banc. Dans l'autre camp, Siemen Voet a été remplacé en fin de rencontre (87e). Mustafa Saymak a donné l'avance à Zwolle (5e, 0-1) mais Naoufal Bannis (13e, 1-1) et Kaj de Rooij (83e, 2-1) ont propulsé le NAC au prochain tour.

Groningue a été sorti en huitièmes de finale de la Coupe par Nimègue (1-2). Chez les perdants, Cyril Ngongé est monté au jeu (77e) alors que le score était acquis. Calvin Verdonk. (10e, 0-1) et Mikkel Duelund (49e, 1-2) ont scellé la victoire du NEC alors que Michael de Leeuw avait temporairement remis les deux équipes à égalité (45e, 1-1)

EN TURQUIE

Basaksehir a essuyé une septième défaite mercredi à Kayserispor au terme d'une rencontre comptant pour la 22e journée du championnat de Turquie (1-0). Nacer Chadli est monté au jeu (75e) juste après qu'Ugur Demirok a inscrit l'unique but de la rencontre (75e). Au classement, Basaksehir occupe la 5e position avec 34 points et reste dans la course pour une des deux places en Conference League puisqu'il ne compte qu'un point de retard sur Besiktas, qui a disputé un match de plus, et Hatayspor. Kayserispor est 9e (31 points).