"Son talent n'a jamais disparu", "Il a montré qu'il était encore un grand joueur": Eden Hazard enfin salué par la presse espagnole

Il attendait ça depuis 256 jours. Eden Hazard a enfin marqué avec le Real, qualifiant du même coup les Madrilènes pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, ce qu'il n'avait plus fait depuis le 9 mai 2021. Un but libérateur, salué par la presse espagnole.

C'était une joie contenue. Alors que le Diable venait de sauver son équipe à la 115e minute à Elche, Eden Hazard est resté mesuré dans sa célébration. Mais on devinait tout de même l'énorme soulagement du Brainois, qui a enfin pu se montrer décisif avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. Cela ne lui rendra sans doute pas une place de titulaire à court terme, mais ça aura au moins le mérite de lui donner un coup de boost dont il a besoin.

Forcément, les médias espagnols n'en avaient que pour lui ce vendredi. "Hazard juste à temps", titre Marca dans son édition du jour. Le journal madrilène rappelle qu'il s'agit du premier but décisif du joueur depuis qu'il est à Madrid (oui, vous avez bien lu). "Eden Hazard - qui traverse sa plus mauvaise période depuis qu'il est arrivé à Madrid - a répondu présent au moment où le Real avait le plus besoin de lui. Il a montré qu'il était encore un grand joueur. Avec en plus un très beau but. Florentino Perez reçoit enfin un retour de l'argent qu'il a dépensé pour lui. Son nom sera désormais traité avec un peu plus de respect. Ces derniers mois, on a souvent parlé de lui en mal. Le Real a fait ce qui paraissait impossible: s'imposer à Elche, à 10 contre 11 et... ressusciter Eden Hazard. Ce qui n'est pas une mince affaire."

©D.R.

Pour le journal As, l'autre grand quotidien madrilène, notre compatriote est sur le bon chemin pour retrouver du crédit au stade Bernabéu. "Enfin Hazard!", lance le journal en couverture. "Eden Hazard a enfin réalisé ce que le Real espérait qu'il fasse en le faisant venir. Il sait aussi qu'il n'a pas encore pu répondre aux attentes. Son but salvateur ressemblait à ceux qu'il marquait durant sa meilleure période à Chelsea. Il a fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps: être décisif pour le Real. Il est sur le chemin de la rédemption et de la réintégration. La talent d'Hazard hibernait, il n'a jamais disparu. Si lui et Dani Ceballos reviennent en forme, le Real aura fait deux "transferts" de haut niveau durant ce mercato."

©D.R.

Même du côté des journaux catalans, on est obligé de saluer la prestation de l'ancien joueur de Chelsea. "Il n'a pas encore dit son dernier mot", assure Mundo Deportivo. "Son instinct de tueur a repris le dessus", écrit de son côté Sport. De quoi mettre un peu de baume au coeur à notre compatriote.

©AFP

Ancelotti: "Je n'ai jamais été aussi heureux après une victoire"

Dans tout ça, c'est même Carlo Ancelotti qui semblait le plus satisfait. L'entraîneur italien, qui n'a jamais vraiment fait de cadeau à Hazard, semblait ravi de l'issue de la rencontre. Même s'il ne l'a fait monter.. qu'au début des prolongations. "Je n'ai jamais été aussi heureux après une victoire cette saison", a-t-il déclaré. "Isco et Hazard n'ont pas reçu beaucoup de temps de jeu cette saison, mais aujourd'hui ce sont eux qui nous ont fait gagner le match. (...) Le passé est le passé. Je sais maintenant que je peux compter sur Isco et Hazard. J'ai vraiment un groupe exceptionnel."