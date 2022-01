Accueil Sports Football Vermaelen: le joueur le plus sous-estimé de la génération dorée range ses crampons Thomas Vermaelen n'est plus un joueur de football. Et s'il reste chez les Diables, dans le costume de T2, une vraie page se tourne. ©Belga Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+" et spécialiste Diables rouges



Après quelques semaines avec le statut de joueur libre de tout contrat, Thomas Vermaelen n'a pas trouvé de challenge à la hauteur de ses attentes. A 36 ans, l'Anversois a donc décidé de mettre un terme à sa carrière de façon aussi soudaine que l'avait fait Vincent Kompany avant lui.



Forcément, les deux hommes seront toujours liés dans l'imaginaire collectif. A cause de leurs trop nombreuses blessures, de leurs longues années communes chez les Diables et de leur style de jeu si classieux. Lequel était le plus fort ? Kompany, sans doute. Mais la mauvaise presse de Vermaelen (en Wallonie plus encore qu'en Flandre) pourrait laisser croire qu'il y avait un fossé entre les deux défenseurs centraux. Ce n'était pas le cas.



C'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle du départ à la retraite de Verminator: on n'aura plus à entendre des analystes de comptoir remettre en question ses sélections pour les tournois internationaux. Parce que même parti au Japon, ce qui a fait grandir le scepticisme à son égard, Vermaelen restait une valeur sûre des Diables.



On vous met au...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous