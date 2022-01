Le brillant assist de Kevin De Bruyne pour permettre l'égalisation de Manchester City (VIDEO)

Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier les actions de Kevin De Bruyne en ce début d'année 2022 ! Mal embarqués face à Southampton, les Citizens ont pu compter, une fois de plus, sur le coup de patte magique du Diable rouge.

Après l'ouverture du score des Saints par Walker-Peters dès la 7e, les Mancuniens n'ont pas réussi à bousculer leurs adversaires. Et ce, jusqu'à la 65e minute de jeu... Sur un coup franc aux 30 mètres, excentré sur la droite, De Bruyne a déposé le ballon admirablement sur la tête de Aymeric Laporte, bien trop seul à l'entrée du petit rectangle et qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Il ne s'agit pourtant que de la 3e passe décisive de De Bruyne depuis le début de la saison, lui qui compte sept buts à son actif.

Cet assist du Diable rouge n'a malgré tout pas été suffisant pour Manchester City qui perd de précieux points face à Southampton.