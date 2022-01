Les compétitions de football amateur de retour dès le vendredi 28 janvier

Le football amateur retenait son souffle ce vendredi, jour de codeco. Un retour partiel du public était attendu. Condition sine qua non pour que les compétitions, à l'arrêt depuis le mois de décembre, puissent reprendre. Lors d'une réunion du comité de crise ce samedi, les instances qui dirigent le football belge ont décidé que les championnats (hommes et dames) pourraient reprendre dès le vendredi 28 janvier. Le but étant d'aller au terme des compétitions dans les délais.



Ce samedi, des discussions au sujet des règles pour le report d'un match pour cause de Covid étaient également au menu. Là, rien ne change. concrètement, "lorsque 5 joueurs ou plus du noyau de l'équipe ne peuvent pas participer au match en raison d'une infection ou d'une quarantaine obligatoire le jour du match, le club en question peut demander à l'instance compétente (l'organisateur de la compétition concernée) de reporter le match. Cette demande de report peut également être faite si le gardien de but et le gardien de réserve de la même équipe sont tous deux infectés ou en quarantaine obligatoire le jour du match."



Le communiqué



À la suite des décisions du Comité de concertation du 21 janvier 2022 et de la réunion de la cellule de crise de l'URBSFA du 22 janvier 2022, les décisions suivantes ont été prises concernant les compétitions de l'URBSFA.

Toutes les compétitions suspendues le 27 décembre 2021 (1re division nationale masculine + 1re et 2e divisions nationales féminines) reprendront à partir du 28 janvier 2022.

Le protocole corona existant reste maintenu mais des aménagements spécifiques aux compétitions ACFF pourraient y être apportés après réunion avec les managers du calendrier.

Les joueurs qui ont été recrutés par un club dans le courant du mois de janvier et qui n'étaient en principe pas autorisés à jouer les matchs initialement prévus avant leur transfert (des matchs qui ont été collectivement reportés en raison de la crise sanitaire) seront tout de même autorisés à jouer lorsque les matchs prévus ce week-end et les deux autres derniers week-ends seront joués, respectivement en février et en avril.