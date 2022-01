Charleroi-Gand: les Zèbres ont la possession du ballon (DIRECT, 0-0)

Les Carolos doivent prendre une revanche par rapport à la claque subie à l'Antwerp mais Edward Still ne peut compter sur aucun numéro 9 disponible.

Après un premier tour satisfaisant, Charleroi a commencé l'année de la pire des manières à l'Antwerp (3-0). Face à Gand, qui reste sur un partage face à Courtrai le week-end dernier, les Carolos doivent une revanche à leurs supporters.

Durant le premier acte, les deux équipes sont restées bien en place et n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. La première action de la rencontre est à mettre à l'actif des Carolos après dix minutes. Esseulé dans l'axe, Kayembe tentait une frappe de loin qui n'a pas inquiété Sinan Bolat. Cinq minutes plus tard, les Gantois se montraient dangereux pour la première fois. De la gauche, Godeau adressait un centre à ras-de-terre vers Bruno mais l'attaquant manquait son contrôle et la défense carolo pouvait dégager en coup de coin.

Il faut ensuite attendre la demi-heure pour voir de l'animation. D'abord sur une frappe de Castro-Montes bien arrêtée par Kamara, juste avant que Bruno ne mette une nouvelle fois le gardien carolo à contribution. En fin de mi-temps, ce sont les Carolos qui se sont montré dangereux coup sur coup. Après une incursion dans le rectangle mal dégagée par les Gantois, la frappe de Ilaimaharitra est déviée in extremis par Bolat.

En début de deuxième période, les Zèbres ont appuyé sur l'accélérateur. Plus intransigeant dans les duels et plus rapides que les Buffalos, les Carolos ont pris le jeu à leur compte mais sans parvenir à se créer de grosse opportunité.