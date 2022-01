Belges à l'étranger: Loïs Openda écope d'une carte rouge pour un vilain geste (VIDEO)

En Angleterre, De Bruyne et City n'ont pu mieux faire qu'un nul mais le Belge a délivré une passe décisive à découvrir ici.

Carrasco a lui aussi offert un assist dans un match totalement fou durant lequel l'Atlético a remonté Valence. Les images ici.

AUX PAYS-BAS

La Belgique était bien représentée sur les pelouses d'Eredivisie, samedi, lors de la 20e journée de championnat des Pays-Bas. Vitesse a trébuché et a concédé sa première défaite depuis novembre 2021, face à Groningue, 1-3. Loïs Openda, qui y réussit une brillante saison avec 11 buts en championnat, a écopé d'un carton rouge dans la déroute des siens. Vitesse a pris l'eau dès la première mi-temps, puisqu'au carton rouge d'Openda a succédé l'ouverture du score de Larsen pour Groningue (0-1, 39e). Un but contre son camp de Dasa (0-2, 67e) a encore enfoncé Vitesse avant que van Kaam n'achève définitivement les hôtes (0-3, 71e). Oroz a eu beau sauver l'honneur (1-3, 76e), ce but n'a pas sonné la révolte.

Zwolle, lanterne rouge du championnat, a surpris Herenveen en triomphant grâce à un but de van Polen sur penalty (11e). Anas Tahiri pour Heerenveen et Siemen Voet pour Zwolle étaient tous les deux titulaires. Le premier a été remplacé à la mi-temps par Woudenberg, tandis que le second a disputé toute la rencontre en défense.

Willem II se rapproche de la zone rouge après une dixième défaite consécutive. Le club de Tilburg s'est incliné face à Twente, 0-1, sur un but de Sadilek (39e). Elton Kabangu était titulaire pour Willem II, alors que le gardien réserviste Jorn Brondeel est resté sur le banc.

Au classement, Twente, 4e, dépasse ainsi Vitesse, qui recule à la 6e place avec 36 points. Heerenveen reste en course pour les play-offs, à la 10e place avec 25 points. Willem II est 15e avec 18 points, soit 4 de plus que le Sparta Rotterdam, barragiste. Le PEC Zwolle est dernier avec 12 points.

EN TURQUIE

Besiktas et Michy Batshuayi, qui a disputé l'intégralité de cette rencontre comptant pour la 23e journée de Süper Lig turque, ne sont pas parvenus à prendre les trois points à l'occasion de leur déplacement sur le terrain de Yeni Malatyaspor (1-1), lanterne rouge. La formation stambouliote a pourtant ouvert le score via le Brésilien Alex Teixeira, servi par le Diable Rouge (61e) mais les locaux ont égalisé en fin de partie sur un penalty converti par Adem Buyuk (84e).

Batshuayi compte désormais 9 buts et 5 assists en 19 apparitions en championnat. Au classement, Besiktas reste 4e avec 36 points mais a perdu deux points importants dans la course au top 2, directement qualificatif pour la Ligue des Champions et occupé par Trabzonspor (51 pts) et Konyaspor (42 pts).

Basaksehir, avec Nacer Chadli titulaire et présent durant 78 minutes, a connu aussi la défaite 1-2 à domicile face à Goztepe. La rencontre entrait dans le cadre de la 23e journée de la Super Lig. Les visiteurs, avec Dino Arslanagic présent en première mi-temps, ont trouvé l'ouverture grâce à Cherif Ndiaye (38e) et Halil Akbunar (87e). Basaksehir a réduit score trop tard (90e+5) via Aleksic pour espérer sauver un point. Au classement, Chadli et ses équipiers restent huitièmes et possèdent 34 unités avec un bilan récent de deux points sur douze depuis la Noël. Gotzepe se dégage de la zone rouge après ce quatrième succès de rang et se retrouve 13e (sur 20) avec 27 points.

AU QATAR

Alderweireld et son club de Al-Duhail ont été largement battus 0-4 par Al-Wakra, en match de la seizième journée de la Qatar Stars League, le championnat national qatarien. La partie a basculé en cinq minutes peu après le repos à la suite des buts signés Mohamed Aiash (52e), Dala Gelson (55e) et Khalid Muneer Mazeed (57e). Mohammed Benyettou dans le temps additionnel a fixé le score définitif.

Alderweireld a joué la totalité de la rencontre au centre de la défense de Al-Duhail. Son équipe reste 2e du classement avec 33 points à une longueur de Al-Sadd qui compte, il est vrai, quatre matchs de retard à disputer.

EN ITALIE

Alexander Blessin, à peine débarqué à la Genoa, a obtenu un point samedi à l'occasion de ses débuts sur le banc du club de Serie A. Les Génois ont partagé l'enjeu 0-0 face à Udinese dans cette rencontre de la 23e journée du championnat d'Italie. L'ancien coach du KV Ostende, arrivé cette semaine, a titularisé Zinho Vanheusden au centre de la défense et l'a maintenu au jeu tout le match. Genoa s'est créé les plus belles occasions mais n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets. Andrea Cambiaso, monté au jeu à la 54e, a été renvoyé à la 79e après deux cartes jaunes consécutives, contraignant Vanheusden et ses partenaires à terminer le match à dix.

Genoa reste 19e et avant-dernier du classement avec 13 points. Udinese occupe la 14e place avec 24 points.

EN ALLEMAGNE

Samedi après-midi, le Borussia Dortmund a battu Hoffenheim, 2-3, dans le cadre de la 20e journée de Bundesliga. Le VfB Stuttgart a quant à lui concédé sa dixième défaite de la saison sur le terrain de Fribourg, 2-0. A Hoffenheim, l'inévitable Erling Haaland a ouvert le score pour le Borussia Dortmund sur un service de Donyell Malen (0-1, 6e). Andrej Kramaric a égalisé pour les hôtes juste avant la mi-temps (1-1, 45e+1), mais Marco Reus a remis le BVB aux commandes après la reprise (1-2, 58e) avant que David Raum ne trompe son propre gardien et ne double l'écart (1-3, 66e). Georginio Rutter a marqué un dernier but pour Hoffenheim (2-3, 77e), mais celui-ci n'a pas suffi pour aller accrocher un point.

Aucun Belge n'était titulaire dans l'équipe de Dortmund mais Thorgan Hazard est monté au jeu à la place de Julian Brandt à la 56e minute, quelques minutes avant Axel Witsel qui a remplacé le buteur Erling Braut Haaland (63e). Thomas Meunier était absent de la feuille de match.

Stuttgart s'est incliné, 2-0, face à Fribourg. Les buts ont été inscrits par Hiroki Ito contre son camp (37e) et Kevin Schade (71e), alors qu'Alexis Tibidi avait vu son but d'ouverture annulé pour les visiteurs après une intervention de l'arbitrage vidéo.

Orel Mangala était titulaire pour Stuttgart, mais il a été remplacé par Naouirou Ahamada à la 72e minute, alors que son équipe chassait le score.

Au classement, Dortmund (43 points) conforte sa 2e place et revient à 3 points du Bayern, qui jouera dimanche face au Hertha. Stuttgart est dans la zone rouge, au 17e et avant-dernier rang et ne compte que 18 points. Augsbourg, 16e et barragiste, possède une longueur d'avance sur le VfB de Mangala.

EN ANGLETERRE

Samedi après-midi, Wolverhampton a empoché trois points précieux en déplacement à Brentford en battant les Bees 1-2 à l'occasion de la 23e journée de Premier League. Leander Dendoncker était titulaire dans l'entre-jeu de Wolverhampton et a disputé toute la rencontre. Après une première mi-temps muette marquée par deux sorties sur blessure du côté de Brentford, Joao Moutinho a ouvert le score à la 48e minute sur une passe décisive de Nelson Semedo. Les promus ont égalisé par l'intermédiaire de leur attaquant vedette, Ivan Toney (71e, 1-1), mais la joie a été de courte durée puisque Ruben Neves a inscrit le but de la victoire pour Wolverhampton sept minutes plus tard.

Au classement, Wolverhampton reste en embuscade du top 6 et des places européennes, avec 34 points en 21 matchs. Brentford est encore en zone sûre, 14e avec 23 points, mais a déjà disputé 23 matchs, soit deux de plus que Newcastle et trois de plus que Watford, premiers relégables avec 15 et 14 points.

EN FRANCE

Samedi soir, le Stade Brestois s'est imposé 2-0 face à Lille pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Amadou Onana, qui a débuté sur le banc lillois, a disputé les vingt-cinq dernières minutes de jeu. Lille a manqué une occasion de reprendre quelques places au classement et de mettre la pression sur ses concurrents en concédant la défaite face à Brest, sur un but contre son camp de Tiago Djalo (3e) et un penalty de Steve Mounié en toute fin de rencontre (90e+5).

Amadou Onana, titulaire régulier au cours des dernières semaines, a débuté la rencontre sur le banc. Il a remplacé Timothy Weah à la 67e minute et est monté au jeu en même temps qu'Hatem Ben Arfa, la nouvelle recrue lilloise qui n'avait pas foulé les pelouses depuis la saison passée.

Au classement, Lille est 8e avec 32 points, à 2 points de la 5e place occupée par Rennes et synonyme de qualification européenne. Brest est 12e avec 28 points.