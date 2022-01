Charleroi - Courtrai: Bayo égalise pour les Zèbres (DIRECT, 1-1)

La dernière victoire de Charleroi remonte déjà au 19 décembre dernier face à Eupen. Depuis lors, les Zèbres ont enchainé deux défaites et un partage, mais surtout, ils n'ont plus inscrit le moindre but durant cette période. Cette mauvaise passe offensive coïncide avec le départ de Shamar Nicholson vers le Spartak Moscou.

Heureusement, face à Courtrai, Edward Still pourra à nouveau compter sur Vakoun Bayo, qui ne pouvait pas jouer contre Gand le week-end dernier. L'attaquant retrouve sa place en pointe. L'entraîneur des Zèbres peut également se féliciter du retour de Jackson Tchatchoua après sa suspension et qui prend le flanc droit carolo à son compte. Il aligne également Adem Zorgane, de retour de la CAN et qui est resté sur le banc face à Gand le week-end passé.

En revanche, Still devra se passer d'Ali Gholizadeh pour la réception de Courtrai. L'Iranien a rejoint son équipe nationale.

À Courtrai, les deux nouveaux, Mehssatou et Reynolds font partie du groupe pour la première fois mais commencent la partie sur le banc.

Les compos :

Charleroi : Kamara, Van Cleemput, Ozornwafor, Besilé, Tchatchoua, Morioka, Ilaimaharitra, Kayembe, Zorgane, Zaroury, Bayo.

Courtrai : Ilic, Watanabe, Rougeaux, Radovanovic, D'Haene, Palaversa, Sissoko, Moreno, Kadri, Mbayo, Messaoudi.