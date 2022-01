A peine monté au jeu, Delcroix sort sur blessure: Anderlecht-Cercle 0-0 (DIRECT)

Après un round d'observation d'un quart d'heure, Wesley Hoedt passait tout proche de l'ouverture du score en reprenant de la tête un bon coup franc de Refaelov, que Didillon avait mal anticipé. Mais la tête du défenseur passait à côté du but vide.



Quelques minutes plus tard, le même Hoedt commettait une faute sur Matondo en position de dernier homme. Après avoir écopé d'une jaune, le défenseur néerlandais était finalement exclu par le VAR.



Pourtant, Anderlecht tenait le choc malgré l'infériorité numérique. Mais les occasions se faisaient rares de part et d'autre.



A la mi-temps, Debast remplaçait Delcroix, qui s'est blessé après sa montée au jeu suite à l'exclusion de Hoedt.



Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Magallan, Hoedt, Gomez, Cullen, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Raman, Zirkzee.