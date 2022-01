Emond frappe la barre: Eupen-Standard 0-0 (DIRECT)

Les deux premières tentatives étaient à mettre à l'actif du Standard, dans les dix premières minutes de jeu. Mais la frappe de Muleka et la reprise de la tête de Bokadi, sur un corner, étaient trop brouillonnes pour inquiéter Nuredeen. Les Liégeois avaient tout de même le mérite de prendre le jeu à leur compte.



Et si Eupen tentait de mettre le pied sur le ballon et de partir... timidement à l'assaut du but de Bodart, Renaud Emond s'offrait un duel avec Nuredeen à la 20e minute mais frappait sur la barre.



Le onze d'Eupen: Abdul Manaf, Amat, Agbadou, Heris, Beck, Gnaka, Peeters, Lambert, Magnée, Ngoy, N'dri

Le onze du Standard: Bodart, Calut, Laifis, Al-Dakhil, Dewaele, Raskin, Bokadi, Cafaro, Donnum, Muleka, Emond