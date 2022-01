Courtois: "Mon rêve? Remporter la Ligue des Champions avec le Real"

Thibaut Courtois est en grande forme, avec le Real Madrid. S'il a déjà sorti de grandes saisons par le passé, cet exercice 2021-2022 est peut-être le meilleur de sa carrière. "Oui je suis fier de moi, je joue à un très bon niveau. Mais cela ne vaudra pas grand-chose si on ne gagne pas de titre en fin de saison", annonce-t-il dans les colonnes du journal madrilène. "La plus belle des choses reste de gagner des trophées, comme on vient de le faire avec la Supercoupe d'Espagne. Si on garde tous ce niveau dans l'équipe, d'autres titres suivront."



Il y en a un qui lui fait particulièrement envie, puisqu'il manque encore à son palmarès: "Mon plus grand rêve est de gagner la Ligue des Champions avec le Real. Mais ce n'est pas non plus une obsession. J'ai déjà gagné de grands trophées, comme la Premier League et la Liga. Mais c'est évident que compléter mon palmarès avec la Ligue des Champions serait plutôt cool." De là à faire un triplé en fin de saison ? "Le foot est compliqué. Notre objectif est de remporter chaque compétition mais prenons-les une par une. La prochaine, c'est la Coupe d'Espagne avec ce match à Bilbao (le quart de finale se disputera le jeudi 3 février, NdlR). Ensuite, il faudra mettre le focus sur le championnat où aucun match n'est facile, comme on vient de le constater face à Elche."



"Hazard est bien"



Forcément, qui dit longue interview dit également questions sur Eden Hazard. "Il va bien et s'entraîne très bien. Fin décembre, on avait déjà retrouvé le Eden habituel. Mais il faut respecter les choix du coach. Un Vinicius au top ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Contre Elche, j'ai trouvé Eden très bon. Il a pris des initiatives et a créé des espaces. Un grand Hazard nous aidera forcément dans notre quête de trophées."



Egalement interrogé sur les récompenses individuelles, après avoir été boudé par la FIFA fin 2021, Courtois assure "ne pas prendre cela très à coeur". Et d'expliquer: "Je sais par exemple que j'ai surtout gagné le titre de meilleur gardien en 2018 parce que j'avais reçu le gant d'or à la Coupe du monde. Forcément, les joueurs qui gagnent des trophées en club ou en équipe nationale sont ceux qui se font le plus remarquer. Ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être reconnu par mes équipiers, mon coach et nos supporters."



Enfin, Courtois ne cache pas son enthousiasme à l'idée de voir débarquer Mbappé et/ou Haaland en fin de saison: "Ce sont deux grands joueurs. Leurs éventuels transferts ne me concernent pas car la décision ne viendra pas de moi. Mais c'est sûr que de tels cracks, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi..."