Luka Elsner s’attend encore à du mouvement au Standard: "Il se passe toujours beaucoup de choses en fin de mercato"

Enchaîner après sa victoire à Eupen. C'est l'objectif du Standard face à Malines, ce dimanche (18h30 à Sclessin). "Notre ambition reste mesurée et on ne doit pas sauter les étapes", prévient toutefois Luka Elsner."Nous voulons conserver la même mentalité, notre efficacité et notre solidité défensive. Mais j'ai bien conscience que l'équipe reste fragile et que ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de la régularité."



Pour ce match, Elsner est confronté à quelques incertiudes médicales. "Emond se remet bien du coup qu'il a reçu sur l'os et le pronostic est plutôt bon pour dimanche. Henkinet a le ligament du poignet touché mais il va reprendre sa place dans la hiérarchie. Van Damme a une fatigue musculaire due à la charge de travail qu'on lui impose depuis son arrivée. Laifis a une petite douleur à l'adducteur mais rien de trop majeur."



Ces joueurs devraient être en mesure d'être sélectionnés pour le match de dimanche, tout comme Pavlovic, de retour à 100%, et peut-être Sissako, qui rentre de la Can samedi.Et Klauss, en route vers l'Aris Salonique? "Il s'entraîne normalement mais on verra l'évolution des prochains jours", précise Elsner, qui est satisfait des prestations de Calut et ne cherche plus un arrière gauche à tout prix. Mais il s'attend tout de même à une fin de mercato animée. "Je sais qu'il se passe énormément de choses dans les derniers jours du mercato hivernal et je suis paré à toutes les éventualités", termine le T1 rouche.