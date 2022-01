Vincent Kompany avant Union-RSCA: "L’Union est le seul candidat au titre"

Ce dimanche, une visite à l'Union est au programme. "L'Union est le seul candidat au titre", surprend Vincent Kompany, entraîneur d'Anderlecht. "La bonne organisation, ils l'ont depuis le début de la saison. Mais l'Union est aussi la seule équipe qui se montre très régulière et qui saisit toutes ses opportunités. La saison de l'Union est vraiment comparable à celle de Leicester City en 2016. La différence, c'est qu'il y a des playoffs en Belgique. Je ne dis donc pas que l'Union sera champion. Mais c'est le grand favori."



Le couac d'Anderlecht contre le Cercle n'inquiète pas trop Kompany. "On connaît les raisons. On a été relégué à dix contre onze après 20 minutes (NdlR : Hoedt a pris la rouge) et on a perdu un joueur qui venait de monter au jeu (NdlR : Delcroix). Mais j'ai bon espoir qu'on va retrouver notre bonne forme, tout simplement parce que je crois en notre force mentale."



Delcroix ne sera pas encore prêt pour le match à l'Union ("On espère qu'il sera vite de retour, ce n'est pas grave"), mais Christian Kouamé est de retour de la CAN. Kompany : "En tant qu'entraîneur d'origine africaine, j'étais content de voir qu'un de mes joueurs africains représente son pays à la CAN. Mais je suis aussi content qu'il soit de retour."