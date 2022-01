Après Badji, un transfert surprise à Charleroi, Benchaib à Courtrai (officiel)

L’officialisation est tombée à 19h30. Youssouph Badji, qui appartient au FC Bruges, est prêté pour 1,5 an (avec option d’achat) au Sporting de Charleroi.

Le joueur était prêté au Stade Brestois (Ligue 1) depuis le mois d’août mais son temps de jeu y était extrêmement faible et il n’entrait clairement plus dans les plans du coach.

Ce lundi, à 16h30, le club français avait d'ailleurs annoncé que "suite à la demande du FC Bruges", le prêt de Badji était résilié. Trois heures plus tard, l'information que nous vous dévoilions dès ce week-end a été officialisée par le Sporting. Il s'agit d'un prêt de 1,5 an avec option d'achat.

Le mercato n'était pas fini pour autant après cette cinquième arrivée. C’est une surprise, mais Charleroi a finalement engagé un défenseur central droitier avant la clôture du mercato. Il s’agit de Benjamin Karamoko, un Franco-Ivoirien de 26 ans qui était en fin de contrat dans le club norvégien de Sarpsborg. Le deal a été officialisé à 23h26: le joueur a signé pour un an et demi, avec une option pour une année supplémentaire.

Benchaib signe à Courtrai

Arrivé au Sporting en mai 2020, Amine Benchaib (23 ans) plie bagages, direction Courtrai.

Il y signe un contrat de 3,5 ans et y retrouve Karim Belhocine, qui l’a justement eu sous ses ordres la saison dernière à Charleroi.

Benchaib a disputé 30 matchs (1 but) pour les Zèbres. Il ne joue pratiquement pas cette saison avec Edward Still (148 minutes toutes compétitions confondues) et souhaite davantage de temps de jeu… qu’il espère recevoir à Courtrai.

Le club hennuyer a également confirmé le prêt de Levi Malungu au MVV Maastricht en D2 néerlandaise jusqu'à la fin de la saison.