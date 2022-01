Kylian Hazard arrive au RWDM

Le RWDM et le Cercle de Bruges sont parvenus à un accord sur un prêt de Kylian Hazard. Le frère d'Eden et de Thorgan a 26 ans et évolue comme attaquant ou milieu offensif.



Il s'agit d'un prêt jusqu'en fin de saison, avec option d'achat.



"Kylian a commencé sa carrière de footballeur dans l'académie des jeunes de l'AFC Tubize avant de rejoindre LOSC Lille en France en 2011. Kylian est ensuite revenu en Belgique en 2013, où il a célébré ses débuts en tant que footballeur professionnel chez notre (ex) voisin WS Bruxelles. Sa bonne performance l'a amené à Zulte Waregem, pour lequel il a fait ses débuts dans la Jupiler Pro League en 2014. Après d'autres passages au Ujpest FC hongrois et les espoirs du Chelsea FC, Kylian arrive au Cercle de Bruges durant l'été 2018. Durant 2 saisons, il fera vibrer les tribunes au Jan Breydel. Cette saison, il s'est retrouvé sur la touche chez les Groen en zwart et était à la recherche de plus de temps de jeu. Kylian débarque à Molenbeek pour une demi-saison, afin d'aider le club à atteindre ses ambitions", a indiqué le club sur son site.