Eupen - Anderlecht: les deux équipes se neutralisent après les pénaltys de Prevljak et Refaelov (direct, 1-1)

Pas de round d'observation entre les Pandas et le RSCA dans cette première période. Sur leur première action, les Mauves ont obtenu un penalty après un bon ballon de Zirkzee pour Kouamé. L'Ivoirien était bousculé dans la surface et l'arbitre, après l'intervention du VAR pour un hors-jeu éventuel, désignait le point de penalty. Pour la première fois en 2022, Refaelov n'a pas hésité et s'est montré décisif.

On pensait le RSCA lancé. Il n'en fut finalement rien. Dix minutes après ce coup du sort, Mykhaylichenko bousculait Alloh sur un contre et le déséquilibrait. Prevljak prenait ses responsabilités et égalisait après seulement quinze minutes.

Par après, chaque équipe a eu l'une ou l'autre possibilité mais sans se départager.

Les compositions d'équipes:

Eupen : Nururdeen ; Magnee, Beck, Agbadou, Gnaka ; Lambert, Deom, Peeters, Alloh ; Prevljak, Müsel

Anderlecht: Van Crombrugge, Mykhaylichenko, Magallan, Hoedt, Gomez, Verschaeren, Cullen, Olsson, Refaelov, Kouamé et Zirkzee.