Y-avait-il penalty pour le RSCA contre Eupen ? (VIDEO)

Penalty ou non? Chacun aura l'occasion de se forger son propre avis.

La phase risque de faire couler beaucoup d'encre. Menés après un but de Peeters en deuxième période (2-1), les hommes de Vincent Kompany se dirigaient doucement mais sûrement vers une défaite.

Puis, à la dernière minute de la rencontre, le RSCA a hérité d'une faute à l'entrée de la surface. Sans broncher, les joueurs se sont exécutés. Gomez et Refaelov se sont placés pour tenter de revenir au score via ce coup franc dangereux. Conseillé par la VAR, l'arbitre de la rencontre a choisi de revenir sur sa décision. Et il a pris ses responsabilités en désignant le point de penalty.

Une décision qui a eu le don d'énerver le banc d'Eupen. Et de permettre à Refaelov d'inscrire un doublé sur ce penalty très litigieux. Une décision qui change tout et qui permet au RSCA et à Eupen d'être à égalité avant le match retour du 1er mars prochain.