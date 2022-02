Avec Ilaimaharitra, sans Heymans: Charleroi-Seraing 0-0 (DIRECT)

Charleroi reçoit Seraing en ouverture de la 26e journée de la phase classique. Un match dont les Zèbres seront les favoris, avec en point de mire un retour (au moins provisoire) dans le top 4.



Ilaimaharitra retrouve sa place après sa suspension alors que Nkuba, blessé, sort du onze et de la feuille de match. Gholizadeh est rentré d'Iran avec un coup sur le pied et prend place sur le banc, tout comme Descotte, dont la cheville est guérie, et Heymans.

Côté visiteurs,Wagué (cuisse) et Jallow (genou) sont forfaits. Craninx fait sa première apparition dans le groupe, mais Dietsch sera le n°1 dans les buts. Les Métallos espèrent continuer à grappiller des points après leur 4 sur 6, afin de maintenir le Beerschot à bonne distance et de se rapprocher de Zulte Waregem. Seraing sortira même de la zone rouge en cas de victoire.



Le onze de Charleroi: Kamara, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Ilaimaharitra, Morioka, Van Cleemput, Zorgane, Zaroury, Kayembe, Bayo

Le onze de Seraing: Dietsch, Kilota, Nadrani, Dabila, Opare, Cissé, Cachbach, Boulenger, Maziz, Bernier, Mikautadze