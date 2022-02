Les Belges à l'étranger: deux assists pour De Bruyne, Saelemaekers remporte le derby de Milan (VIDEOS)

Kevin De Bruyne s'est distingué samedi après-midi au 4e tour de la FA Cup en distillant deux passes décisives dans la victoire de Manchester City face à Fulham, 4-1.

Kevin De Bruyne était à la baguette pour les Skyblues qui se sont débarrassés de Fulham malgré l'ouverture du score de Carvalho (4e). Gündogan a rapidement remis les équipes à égalité (6e) avant que Stones ne donne l'avantage à City (13e) sur un assist de Kevin De Bruyne. En 2e mi-temps, Mahrez a inscrit un doublé, d'abord sur pénalty (53e) puis sur un nouveau service de De Bruyne (57e), qui est descendu à la 68e minute pour Sterling. Avec Leander Dendoncker titulaire, les Wolves se sont inclinés à Norwich, sur un but de McLean (45e+1), 0-1. Dendoncker a disputé 74 minutes de jeu avant d'être remplacé par Chiquinho. En déplacement à Huddersfield, Barnsley et Leya Iseka ont subi leur élimination en s'inclinant 1-0, avec un but de Holmes (19e). Aron Leya Iseka, qui était titulaire, a été remplacé à la mi-temps par Morris.

Saelemaekers remplacé à la mi-temps

Samedi soir, l'Inter Milan a subi une remontée et s'est inclinée, 1-2, dans le derby milanais l'opposant à son rival de l'AC Milan, dans le cadre de la 24e journée de championnat. Dans les rangs rossoneri, Alexis Saelemaekers était titulaire mais a cédé sa place au repos. Avant que son équipe ne renverse la situation grâce à Olivier Giroud.

Vanheusden titulaire



Samedi après-midi, le Genoa a partagé l'enjeu, 0-0, en déplacement sur le terrain de l'AS Rome, dans le cadre de le 24e journée de championnat d'Italie. Zinho Vanheusden a disputé toute la partie dans les rangs génois. Nicolo Zaniolo a pourfendu les cœurs génois dans les dernières minutes de la rencontre, alors que le Genoa avait résisté jusque-là aux assauts romains (90e). Mais le but de l'attaquant romain a été annulé par l'arbitrage vidéo pour une faute à la base de l'action. Le buteur malheureux a ensuite été exclu (90e+5). Plus tôt dans la rencontre, le Genoa avait été réduit à 10 après la carte rouge d'Ostigard (68e).

Le Genoa, dirigé par l'Allemand Alexander Blessin, ancien coach d'Ostende, est en difficulté cette saison en Serie A et se trouve en 19e position avec 19 points, devant Salernitana. La Roma est 6e, avec 39 points en 24 matchs.

Stuttgart et Mangala s'enfoncent après une nouvelle défaite contre Francfort

Stuttgart et Orel Mangala, battus à Francfort, ont fait une mauvaise opération en Bundesliga samedi lors de la 21e journée de championnat. Dix-septième de Bundesliga et en grande difficulté depuis des semaines, Stuttgart s'est incliné devant l'Eintracht Francfort sur le score de 2-3. N'Dicka (7e), et Hrustic (47e et 77e) ont marqué les buts des visiteurs qui ont empoché la victoire malgré le retour au score à deux reprises de Stuttgart via Anton (42e) puis Kalajdzic (70e). Titulaire, Mangala a disputé toute la rencontre pour le VfB.

Avec Nathan De Medina titulaire à la gauche de la défense, l'Arminia Bielefeld a fait match nul face au Borussia Mönchengladbach, 1-1, avec des buts de Serra (19e) et Plea (38e). De Medina a été remplacé à la 71e minute par Bello.

Au classement, les deux clubs sont juste au-dessus de la zone de relégation. Le Borussia est 12e est avec 23 points et compte 1 point d'avance sur l'Arminia qui est 14e. Stuttgart est 17e avec 18 points alors que Francfort est 9e.

Al-Duhail et Alderweireld confortent leur deuxième place

Avec Toby Alderweireld, Al-Duhail a remporté une large victoire, 0-4, contre Al-Rayyan lors de la 17e journée de la Qatar Stars League.

Tae-Hee Nam a ouvert le score (21e) et Michael Olunga a doublé l'avance des visiteurs avant la mi-temps (41e). En deuxième période, Olunga a validé son propre doublé (53e) avant que Musa ne scelle le score final (78e). Al-Duhail a ainsi renforcé sa 2e place au classement, avec 36 points. Les coéquipiers d'Alderweireld sont à 7 points du leader, Al-Sadd, qui compte 2 matchs de retard.