Les Rouches avec Ngoy et Sissako ? Suivez Standard-Cercle en direct commenté dès 18h30

Battu contre Malines malgré un bon match, le Standard veut renouer avec la victoire pour confirmer son regain de forme. Et pourquoi pas se rapprocher de la première moitié de classement.



Noë Dussenne, qui est devenu papa pour la première fois en fin de semaine, devant déclarer forfait, c'est Moussa Sissako qui reviendra dans l'équipe. À sa droite, Elsner devra choisir entre Pavlovic et Ngoy pour suppléer l'infortuné Dewaele (absent pour quatre à six semaine en raison d'une lésion myo-aponévrotique du moyen adducteur droit). Dans l'axe du jeu, Selim Amallah, de retour de la Can, pourrait renvoyer Denis Dragus sur le banc.

De son côté, le Cercle de Bruges entend bien reprendre sa marche en avant ce samedi du côté de Sclessin après sa défaite surprise contre Ostende. Matondo sera évidemment le danger n°1.



Le onze probable du Standard: Bodart, Ngoy, Sissako, Laifis, Calut, Bokadi, Raskin, Dönnum, Cafaro, Amallah, Emond